13:27, 27 февраля 2026Интернет и СМИ

Топ-менеджер Rambler&Co Андрей Цыпер рассказал о доверии к СМИ в эпоху анонимности

Андрей Цыпер: анонимность в интернете невозможно победить
Григорий Шугаев
Григорий Шугаев (Редактор)

Фото: пресс-служба ВШЭ

Анонимность в сети многогранна: речь идет и об идентификации пользователей на платформах и в социальных сетях, и о технических способах скрывать свое присутствие через VPN и цепочки прокси-серверов. Об этом исполнительный директор по медиа Rambler&Co, член правления РОЦИТ Андрей Цыпер рассказал в докладе «Доверие к СМИ в эпоху анонимности» на форуме «Новый Рунет: без мошенников и анонимов», который прошел на площадке факультета права НИУ ВШЭ. Форум приурочен к Всероссийской неделе безопасного интернета. Участники обсудили работу действующих механизмов идентификации и возможные новые меры для повышения безопасности российского сегмента интернета.

По словам эксперта, на первый план выходит не борьба с анонимностью как явлением, а формирование устойчивого пространства доверия вокруг проверенных источников.

«Интернет дал каждому возможность высказаться, но вместе с этим сильно размылись ответственность и доверие. Анонимность стала неотъемлемой частью цифровой культуры, и победить ее невозможно — всегда останутся темные уголки сети, где будут сохраняться полная безличность и криминальные практики. Наша задача как СМИ — не бороться с самой анонимностью, а создавать пространство доверия: работать с экспертизой, объяснять контекст и последовательность событий, брать на себя ответственность за слово и тем самым возвращать доверие аудитории, которое мы частично потеряли в гонке за скорость», — сказал Андрей Цыпер.

В форуме также приняли участие председатель правления РОЦИТ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, управляющий директор по работе с государственными органами Positive Technologies Игорь Алексеев, основатель деловой социальной сети TenChat Семен Теняев, руководитель департамента цифровых решений консалтинговой группы «Полилог» Людмила Богатырева, журналист Павел Пряников, управляющий партнер MINDSMITH Руслан Юсуфов и другие эксперты. Модератором выступил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

