Допрос подозреваемого в подрыве российского предпринимателя попал на видео

В Подмосковье заложившего СВУ в машину бизнесмена мужчину привезли на допрос

Допрос подозреваемого в подрыве автомобиля предпринимателя в подмосковном Фрязино мужчины попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

На видео показано, как фигурант закладывает взрывчатку под автомобиль. После этого снято, как его задерживают правоохранители, а потом приводят на допрос к следователю. На допросе мужчина ответил, что знает, за что его задержали, и свою вину он признает.

Ранее сообщалось, что задержанный заложил самодельное взрывное устройство (СВУ) в машину бизнесмена. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.