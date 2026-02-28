Реклама

Россия
14:28, 28 февраля 2026Россия

Над Россией сбили более десятка беспилотников за шесть часов

Над Россией за шесть часов сбили 16 беспилотников
Алиса Дмитриева
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили более десятка украинских беспилотников за шесть часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В российском оборонном ведомстве отчитались, что с 8 до 14 часов по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. 13 из них уничтожили над Белгородской областью и еще три — над Курской областью.

Ранее Минобороны России сообщило о массовой атаке украинских беспилотников в ночь на 28 февраля. Наибольшее число дронов — 40 — было сбито над Республикой Крым. Еще 22 беспилотника ликвидировали в небе над Брянской областью, 16 — над Белгородской. Десять БПЛА уничтожено над акваторией Черного моря.

