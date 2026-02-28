Над Россией сбили более десятка беспилотников за шесть часов

Над Россией за шесть часов сбили 16 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили более десятка украинских беспилотников за шесть часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В российском оборонном ведомстве отчитались, что с 8 до 14 часов по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. 13 из них уничтожили над Белгородской областью и еще три — над Курской областью.

Ранее Минобороны России сообщило о массовой атаке украинских беспилотников в ночь на 28 февраля. Наибольшее число дронов — 40 — было сбито над Республикой Крым. Еще 22 беспилотника ликвидировали в небе над Брянской областью, 16 — над Белгородской. Десять БПЛА уничтожено над акваторией Черного моря.