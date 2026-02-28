Реклама

Россия
07:47, 28 февраля 2026Россия

Около 100 беспилотников за ночь уничтожили в небе над Россией

Силы ПВО уничтожили около 100 беспилотников над территорией России за ночь
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министерство обороны России сообщило о массовой атаке украинских беспилотников в ночь на 28 февраля. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 97 летательных аппаратов над территорией страны, передает ТАСС.

Наибольшее число дронов — 40 — было сбито над Республикой Крым. Еще 22 беспилотника ликвидировали в небе над Брянской областью, 16 — над Белгородской областью. Десять БПЛА уничтожено над акваторией Черного моря.

Кроме того, четыре дрона подавлены над Краснодарским краем, по два — над Курской и Калужской областями. Еще один беспилотный летательный аппарат перехвачен над Тульской областью.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые попытались ударить ракетами по Чувашии.

