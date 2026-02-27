Украина впервые пыталась ударить ракетами по региону России в 800 километрах от границы

Украина впервые попыталась ударить ракетами по Чувашии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые попытались ударить ракетами по Чувашии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти региона.

«По данным оперативных служб, две ракеты пытались нанести атаку на Чувашию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одну удалось сбить, однако вторая ракета улетела за пределы республики. Каких-либо других подробностей об отражении атаки на данный момент нет.

От границы Сумской области Украины до края Чувашии около 800 километров. Регион входит в Приволжский федеральный округ и граничит с Ульяновской и Нижегородской областями, Республикой Марий Эл, Татарстаном и Мордовией.

В феврале ВСУ уже пытались атаковать Чувашию.Тогда для удара применялись беспилотники. Глава Чувашии Олег Николаев сообщал, что украинские войска нанесли удар в новоюжном районе Чебоксар.