Россия
08:49, 18 февраля 2026Россия

Жителей российского региона предупредили о продолжении атаки ВСУ

Глава Николаев предупредил жителей Чувашии о продолжении атаки ВСУ
Майя Назарова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Чувашии Олег Николаев предупредил жителей республики о продолжении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Свой комментарий по ситуации он разместил в Telegram-канале.

По данным руководителя российского региона, в новоюжном районе Чебоксар зафиксирована еще одна атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Николаев заверил, что все экстренные службы работают на месте. Он призвал людей не поддаваться панике и сохранять спокойствие. «Нас не запугать: мы не сдаемся и со всеми вызовами обязательно справимся», — написал глава Чувашии.

Утром в среду, 18 февраля, Чувашия подверглась украинской атаке. В Чебоксарах удалось ликвидировать несколько воздушных целей.

По сведениям властей, в республике были выявлены повреждения автомобилей. Никто из мирных граждан не пострадал, подчеркнул Николаев.

