06:13, 18 февраля 2026Россия

ВСУ ударили по Чувашии

Shot: В Чебоксарах прозвучали громкие взрывы на фоне атаки ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Чебоксарах прогремели громкие взрывы на фоне воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, в 5:10 в городе раздался мощный взрыв, после чего прозвучало еще несколько хлопков на юге и северо-западной окраине.

Как отмечает Shot, сейчас в Чебоксарах работают средства противовоздушной обороны (ПВО), уже сбито несколько воздушных целей. Очевидцы рассказали, что после атаки в одном из районов города появился столб густого серого дыма.

Официальная информация о последствиях и пострадавших пока не поступала.

Незадолго до этого ВСУ обстреляли Белгород американскими ракетами HIMARS. По данным Shot, в результате атаки в одном из жилых домов вспыхнул пожар. Предварительно, возгорание началось из-за падения обломков сбитой ракеты на кровлю.

