Россия
07:40, 18 февраля 2026Россия

Названы последствия атаки ВСУ на Чувашию

Глава Чувашии Николаев: После атаки ВСУ в регионе зафиксированы повреждения
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чувашию, в Чебоксарах зафиксированы повреждения. Последствия удара назвал в Telegram глава региона Олег Николаев.

По словам чиновника, после удара дронов разрушений капитальных строений не зафиксировано, поврежденными оказались лишь автомобили. Также Николаев сообщил, что при атаке никто не пострадал.

«Все экстренные и оперативные службы работают на местах», — заявил он.

Об ударе по региону стало известно утром 18 февраля. В 5:10 в городе раздался мощный взрыв, после чего прозвучало еще несколько хлопков на юге и северо-западной окраине.

