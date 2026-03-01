Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:56, 1 марта 2026Мир

Постпред Ирана заявил о гибели 100 детей из-за ударов США и Израиля

Постпред Ирана заявил о гибели 100 детей из-за удара США и Израиля по школе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

В результате ударов США и Израиля по школе в Иране погибли более 100 детей, число жертв среди гражданских растет. Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при Организации объединенных наций (ООН) Амир Саид Иравани, его слова приводит ТАСС.

«Помимо многочисленных гражданских жилых зданий, агрессоры также нанесли удар по школе в городе Минаб провинции Хормозган, убив более ста детей. Число невинных жертв среди гражданских лиц продолжает расти», — сказал Иравани.

Ранее сообщалось, что в результате ударов США и Израиля по трем школам в Иране погибли 86 подростков. Кроме того, при ударе Израиля по спортзалу на юге Ирана погибли до 20 волейболисток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи, утверждают в Израиле. Что об этом заявили Трамп, Нетаньяху и официальный Тегеран?

    В одном из крупнейших портов Дубая начался пожар

    Постпред Ирана поблагодарил Россию и Китай

    Названы самые популярные направления бизнеса для женщин в Москве

    Москвичам рассказали о погоде в первую ночь весны

    Постпред Ирана заявил о гибели 100 детей из-за ударов США и Израиля

    В России ограничили использование иностранных слов на вывесках

    Минобороны ОАЭ заявило об уничтожении более ста ракет и БПЛА

    В российском регионе два человека пострадали при атаках ВСУ

    Четыре человека пострадали в результате обстрела аэропорта Дубая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok