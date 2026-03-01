Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:39, 1 марта 2026Забота о себе

Россиянам раскрыли последствия ежедневного употребления острой азиатской лапши

Врач Рытько: Ежедневное употребление острой лапши приведет к изжоге и вздутию
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jay Nlper / Unsplash

Острая азиатская лапша — это ультраобработанный продукт, в котором почти нет клетчатки или полезных веществ, предупредил гастроэнтеролог Дмитрий Рытько. Последствия ежедневного употребления этого продукта он раскрыл россиянам в ходе беседы с «Газетой.Ru».

Рытько обратил внимание, что большого вреда азиатская лапша здоровью не может нанести, но и пользы от нее никакой. Однако если есть ее каждый день, по словам врача, это приведет к неприятным ощущениям в области ЖКТ, например, изжоге или вздутию, которые через некоторое время пройдут сами.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

«Одна или две порции в неделю этой бесполезной еды безопасны для большинства людей. Но если есть такую лапшу каждый день, то начнется вздутие и нарушится стул, кроме того, организм не будет получать клетчатку, микроэлементы», — отметил специалист.

При этом Рытько предупредил, что людям с гастритом и язвенной болезнью в стадии обострения или гипертонией лучше с осторожностью употреблять острую азиатскую лапшу. Из-за избытка соли и вещества капсаицин состояние здоровья у этой категории людей может ухудшиться, объяснил он.

Ранее гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов назвал самый недооцененный суперфуд для сердца и сосудов. Лучшей группой продуктов для здоровья ЖКТ и сердечно-сосудистой системы он считает зернобобовые.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал американский авианосец

    Родственники опровергли новость о смерти экс-президента Ирана

    Медведев жестко отреагировал на смерть Хаменеи

    Россиянам раскрыли последствия ежедневного употребления острой азиатской лапши

    В МИД заявили о возмущении Москвы из-за смерти Хаменеи

    Врач раскрыл способы улучшить сон без лекарств

    Израиль ответил на критику из-за ударов по Ирану

    Убийство верховного лидера Ирана назвали ошибкой США и Израиля

    Почетный президент РФС призвал отстранить от международных турниров США и Израиль

    Назван доступный суперфуд для сохранения молодости и здоровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok