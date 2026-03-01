Россиянам раскрыли последствия ежедневного употребления острой азиатской лапши

Врач Рытько: Ежедневное употребление острой лапши приведет к изжоге и вздутию

Острая азиатская лапша — это ультраобработанный продукт, в котором почти нет клетчатки или полезных веществ, предупредил гастроэнтеролог Дмитрий Рытько. Последствия ежедневного употребления этого продукта он раскрыл россиянам в ходе беседы с «Газетой.Ru».

Рытько обратил внимание, что большого вреда азиатская лапша здоровью не может нанести, но и пользы от нее никакой. Однако если есть ее каждый день, по словам врача, это приведет к неприятным ощущениям в области ЖКТ, например, изжоге или вздутию, которые через некоторое время пройдут сами.

«Одна или две порции в неделю этой бесполезной еды безопасны для большинства людей. Но если есть такую лапшу каждый день, то начнется вздутие и нарушится стул, кроме того, организм не будет получать клетчатку, микроэлементы», — отметил специалист.

При этом Рытько предупредил, что людям с гастритом и язвенной болезнью в стадии обострения или гипертонией лучше с осторожностью употреблять острую азиатскую лапшу. Из-за избытка соли и вещества капсаицин состояние здоровья у этой категории людей может ухудшиться, объяснил он.

Ранее гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов назвал самый недооцененный суперфуд для сердца и сосудов. Лучшей группой продуктов для здоровья ЖКТ и сердечно-сосудистой системы он считает зернобобовые.