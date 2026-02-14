Назван самый недооцененный суперфуд для сердца и кишечника

Гастроэнтеролог Белоусов назвал зернобобовые суперфудом для сердца и кишечника

Гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов назвал категорию продуктов, которую считает самым недооцененным суперфудом для сердца и кишечника. Об этом он поговорил с «Лентой.ру».

Лучшей группой продуктов для здоровья ЖКТ и сердечно-сосудистой системы Белоусов назвал зернобобовые. «Фасоль, горох, чечевица, нут, соя сочетают в себе растительный белок, сложные углеводы, клетчатку и микроэлементы при низком содержании жира и почти полном отсутствии насыщенных жиров. Именно поэтому их включают во все варианты здоровых рационов — от средиземноморского до вегетарианского», — рассказал врач.

Он подчеркнул, что, как показали исследования, регулярное употребление зернобобовых снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Полезны они и для профилактики диабета второго типа, избыточного веса и некоторых видов рака. Кроме того, бобовые положительно влияют и на микробиоту кишечника, добавил врач.

Белоусов отметил, что люди часто отказываются от этой категории продуктов, так как боятся метеоризма и вздутия живота. Однако, по его словам, исследования показали, что эти опасения напрасны: слабое усиление газообразования обычно носило временный характер и проходило по мере адаптации микробиоты.

