Дачникам предсказали вредителей

Биолог Ноздрина: Насекомые могут атаковать дачников из-за снежной зимы

Снежная зима может стать причиной нашествия насекомых-вредителей на садовых участках. Об этом «Вечерней Москве» рассказала кандидат биологических наук Татьяна Ноздрина.

Она объяснила, что снежный покров является надежной защитой для многих насекомых. Под ним температура более стабильна и гораздо выше, чем на открытом воздухе. Также под снегом выше влажность, защищенность от ледяных дождей и иссушающего ветра. Это особенно важно для зимующих стадий — яиц, личинок, куколок и взрослых насекомых.

Окажутся ли дачники под нашествием насекомых, зависит также от весенней погоды. Если весна будет ранней, теплой и достаточно сухой, шанс на выживание у большой части насекомых повысится.

