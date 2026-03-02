Реклама

23:19, 2 марта 2026Бывший СССР

Над Киевом раздались мощные взрывы

Кличко: В Киеве работают силы ПВО, оставайтесь в укрытиях
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Над Киевом вечером 2 марта звучат мощные взрывы. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Украины Виталий Кличко, в городе работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

«Оставайтесь в укрытиях!», — написал Кличко.

В Telegram-канале «Политика страны» добавили, что ПВО работает по дронам-камикадзе «Шахед».

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли мощный удар «Солнцепеком» по Вооруженным силам Украины (ВСУ) на красноармейском направлении в Донецкой народной республике. Кадры работы российской военной группировки войск «Центр» появились в сети.

