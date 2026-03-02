Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:01, 2 марта 2026Мир

Над посольством США в Кувейте поднялся дым

The Guardian: Дым поднялся над зданием посольства США в Кувейте
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Mcgehee / Reuters

Над посольством США в столице Кувейта поднялся черный дым после атак Ирана. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на AFP.

«После очередного залпа иранских ракет над посольством США в Кувейте в Эль-Кувейте поднялся черный дым», — отмечается в публикации.

Как отмечает The Economic Times (EC), посольство не сообщило о том, что подверглось обстрелу, но выпустило предупреждение о необходимости соблюдать меры безопасности и держаться подальше.

Ранее Иран начал новую серию ударов по американским базам на Ближнем Востоке. По данным агентства Fars, атаке подверглись военные объекты США в Катаре, Кувейте, Бахрейне и ОАЭ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе раскритиковали операцию США и Израиля в Иране. Кто рискнул выступить против Трампа и «Евротройки»?

    В российском регионе тысячи людей остались без воды на неделю

    Заболевшая раком четвертой стадии юмористка раскрыла свое состояние

    Стало известно время вылета первого рейса из ОАЭ в Россию

    Назван способ улучшить сон с помощью прогулки

    Зеленский заявил о готовности поделиться опытом со странами Персидского залива

    Трамп сделал заявление о возможных кандидатах на роль нового лидера Ирана

    Туркомпании стали терять по 1,5 миллиона долларов в день из-за коллапса на Ближнем Востоке

    Представлен смартфон с роборукой

    Съехавший от родителей российский подросток бесследно исчез

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok