Над посольством США в Кувейте поднялся дым

The Guardian: Дым поднялся над зданием посольства США в Кувейте

Над посольством США в столице Кувейта поднялся черный дым после атак Ирана. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на AFP.

«После очередного залпа иранских ракет над посольством США в Кувейте в Эль-Кувейте поднялся черный дым», — отмечается в публикации.

Как отмечает The Economic Times (EC), посольство не сообщило о том, что подверглось обстрелу, но выпустило предупреждение о необходимости соблюдать меры безопасности и держаться подальше.

Ранее Иран начал новую серию ударов по американским базам на Ближнем Востоке. По данным агентства Fars, атаке подверглись военные объекты США в Катаре, Кувейте, Бахрейне и ОАЭ.