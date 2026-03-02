Реклама

07:01, 2 марта 2026

Застрявшим в Дубае туристам из России дали три финика на обед

РИА Новости: Туристам из РФ дали три финика на обед после отмены рейса из Дубая
Марина Совина
Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В аэропорту Дубая туристам, рейс которых отменили, на обед выдали три финика. Об этом сообщила РИА Новости туристка из Уфы Гулия.

По ее словам, об отмене рейса путешественники узнали уже в самолете. При этом в аэропорту Дубая было много людей из-за других отмененных рейсов. Туристам обещали воду и еду на время ожидания. «Но очередь была огромная, еды на всех не хватило», — рассказала собеседница агентства. Она добавила, что воду так и не получила.

Ранее иранские ракеты и беспилотники атаковали несколько районов Дубая. В результате ударов оказались повреждены несколько пятизвездочных отелей, а также терминал аэропорта Аль-Мактум. При этом закрытие воздушного пространства в ОАЭ продлили до 12:30 по местному времени 3 марта.

