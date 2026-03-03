Реклама

Евросоюз признал свою неподготовленность к конфликту на Ближнем Востоке

Politico: ЕС не был готов к конфликта между США, Израилем и Ираном
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

В Европейском Союзе (ЕС) признают, что не были готовы к началу конфликта между США, Израилем и Ираном, и сейчас вынуждены наблюдать за событиями как зрители. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата Евросоюза, передает РИА Новости.

«К этому (конфликту с Ираном — прим. «Ленты.ру») готовились США и Израиль... ЕС не был готов к этому... Теперь мы сидим как зрители, потому что не являемся активным участником этой войны», — говорится в материале.

По данным изданиям, неприятная правда заключается в том, что Евросоюз не обладает инструментами влияния в регионе эскалации для принятия значимых решений.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может вечно воевать из-за внушительного количества запасов вооружения. По его словам, запасы боеприпасов среднего и большого калибра никогда не были такими обширными и качественными.

