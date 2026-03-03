Стало известно о возможности США воевать вечно

Трамп: США могут вечно воевать из-за неограниченного количества вооружения

США могут вечно воевать, поскольку владеют практически неограниченными запасами боеприпасов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, запасы вооружений среднего и большого калибра США никогда не были такими обширными и качественными.

«Как мне было заявлено сегодня, мы располагаем практически неограниченными запасами этого оружия. Войны можно вести вечно и очень успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем лучшее оружие других стран!)», — отметил глава США.

Политик также уточнил, что большая часть вооружения США находится в других странах.

Ранее востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров заявил, что конфликт между США и Ираном, вероятно, станет затяжным и будет более жестоким, чем двенадцатидневная война 2025 года. По его словам, можно выделить два сценария конфликта. В одном случае США и Израиль наносят Ирану критический ущерб в первые дни, но затем операция сворачивается. Однако более вероятно, что Иран втягивает своих противников в изматывающее противостояние.