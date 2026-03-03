Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:11, 3 марта 2026Мир

Стало известно о возможности США воевать вечно

Трамп: США могут вечно воевать из-за неограниченного количества вооружения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Navy / Reuters

США могут вечно воевать, поскольку владеют практически неограниченными запасами боеприпасов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, запасы вооружений среднего и большого калибра США никогда не были такими обширными и качественными.

«Как мне было заявлено сегодня, мы располагаем практически неограниченными запасами этого оружия. Войны можно вести вечно и очень успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем лучшее оружие других стран!)», — отметил глава США.

Политик также уточнил, что большая часть вооружения США находится в других странах.

Ранее востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров заявил, что конфликт между США и Ираном, вероятно, станет затяжным и будет более жестоким, чем двенадцатидневная война 2025 года. По его словам, можно выделить два сценария конфликта. В одном случае США и Израиль наносят Ирану критический ущерб в первые дни, но затем операция сворачивается. Однако более вероятно, что Иран втягивает своих противников в изматывающее противостояние.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде назвали главную слабость США в конфликте с Ираном

    Дерзкая кража портфеля с 10 миллионами рублей из машины попала на видео

    Учителей в российском регионе обязали контролировать разговоры детей в школах

    Названа цена дешевого iPhone в России

    Первый вывозной самолет с россиянами вылетел из ОАЭ

    Россиянку прозвали «главврачом Кисегач» из-за неожиданного эффекта от стрижки

    Зеленский пожелал Орбану поражения

    Врач оценила влияние ранних подъемов на продуктивность и здоровье

    Мировые цены на уголь взлетели

    Женщина рассказала об отношениях с мужем старше нее на 21 год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok