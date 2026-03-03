Реклама

21:37, 3 марта 2026

Откровенный образ Глюкозы на новых фото оценили в сети фразой «сбежала из психбольницы»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала новые фото в откровенном образе и подверглась критике в сети. Пост и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Поп-исполнительница предстала перед камерой в черных колготках, юбке с высокими разрезами и белых сапогах на шпильках. Также она позировала прозрачном кроп-топе, под которым отсутствовал бюстгальтер. При этом ее внешний вид завершила повязка на голове, оформленная названием люксового бренда Givenchy.

Поклонники вновь оказались в недоумении от снимков знаменитости и принялись обсуждать их в комментариях: «Как будто сбежала из психбольницы», «Это не сексуально, а вульгарно», «Остановите пациентку», «Где та Глюкоза? Вернись», «Никак не привыкну к новому образу. Мне кажется, раньше было лучше», «Дети, наверное, гордятся мамой».

В декабре прошлого года Глюкоза рассказала о реакции мужа на новый имидж.

    

