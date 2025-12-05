Реклама

13:48, 5 декабря 2025

Глюкоза рассказала о реакции мужа на новый имидж

Певица Глюкоза заявила, что мужа шокирует ее новый имидж
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Super

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, рассказала о реакции мужа на новый имидж. Видео с ее комментарием публикует Super.

39-летняя певица отметила, что периодически ее супруга — бизнесмена Александра Чистякова — шокируют ее новые образы. Однако, по ее словам, мужчина любит современное искусство, что примиряет его с необычной внешностью возлюбленной.

«Если честно, то иногда он какое-то время находится в шоке, но потом привыкает. Он вообще любит искусство. (...) Если посмотреть искусство, которое он коллекционирует и собирает, то у него присутствуют моменты неординарности, ему это нравится. Мне кажется, современное искусство должно быть слегка сумасшедшим. Это сумасшествие дает вот этот вот крутой выстрел», — заявила знаменитость.

Ранее Глюкоза обнажила ягодицы перед камерой.

