Певица Глюкоза заявила, что мужа шокирует ее новый имидж

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, рассказала о реакции мужа на новый имидж. Видео с ее комментарием публикует Super.

39-летняя певица отметила, что периодически ее супруга — бизнесмена Александра Чистякова — шокируют ее новые образы. Однако, по ее словам, мужчина любит современное искусство, что примиряет его с необычной внешностью возлюбленной.

«Если честно, то иногда он какое-то время находится в шоке, но потом привыкает. Он вообще любит искусство. (...) Если посмотреть искусство, которое он коллекционирует и собирает, то у него присутствуют моменты неординарности, ему это нравится. Мне кажется, современное искусство должно быть слегка сумасшедшим. Это сумасшествие дает вот этот вот крутой выстрел», — заявила знаменитость.

