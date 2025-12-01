Глюкоза обнажила ягодицы перед камерой

Российская певица Глюкоза показала фото в откровенном наряде

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя певица предстала перед камерой в черном топе, открывающем спину. Также она надела латексный пояс и остроносые сапоги-чулки на шпильках, продемонстрировав обнаженные ягодицы.

В то же время звезда дополнила образ головным убором с длинными ушами и перчатками.

В сентябре Глюкоза также опубликовала фото с голой грудью.