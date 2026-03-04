Над российским городом прогремела вторая волна взрывов

Shot: Вторая волна взрывов прогремела над Волгоградом

Вторая волна взрывов прогремела над Волгоградом, работает система противовоздушной обороны (ПВО), сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители сообщили, что было слышно несколько взрывов примерно в 01:20, 02:40, а также не менее трех с 2:30 по местному времени. Перед взрывами очевидцы слышали гудение двигателей, а также, по словам очевидцев, они наблюдали вспышки в небе.

Ранее при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волгоградской области пострадали пять человек.