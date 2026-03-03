Россияне пострадали при атаке БПЛА ВСУ

Бочаров: В Волгоградской области при атаки БПЛА ВСУ пострадали 5 человек

При атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волгоградской области пострадали пять человек. Об этом сообщил глава российского региона Андрей Бочаров, его слова приводит областная администрация в своем Telegram-канале.

«В Тракторозаводском районе атакована квартира в многоквартирном доме по адресу Батова, 6. Пятеро пострадавших, критических ранений нет, врачи оказывают помощь. Выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах», — рассказал губернатор Волгоградской области.

По его словам, также в регионе повреждены три частных домовладения.

Ранее жители Волгограда сообщили, что первые взрывы в южной и северной частях города раздались около 22:37 по московскому времени. Всего было слышно около семи взрывов.