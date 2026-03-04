Реклама

22:51, 3 марта 2026Россия

Несколько взрывов прогремело над российским городом

Shot: ВСУ попытались атаковать Волгоград, над городом прогремели взрывы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Над Волгоградом раздалась серия взрывов. Как сообщает Telegram-канал Shot, город пытаются атаковать Вооруженные силы Украины (ВСУ), работает система противовоздушной обороны.

Как сообщили очевидцы, первые взрывы в южной и северной частях города раздались около 22:37 по московскому времени. Всего было слышно около семи взрывов. «В небе были слышны характерные звуки двигателей, а также мелькали вспышки. По словам местных, БПЛА летят на низкой высоте», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, уже сбито несколько воздушных целей. Официальная информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении двух вражеских беспилотников — над Белгородской и Орловской областями.

