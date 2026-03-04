Премьер Словакии резко высказался о Зеленском

Фицо заявил об абсолютном недоверии к Зеленскому

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, признавшись в абсолютном недоверии к нему. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает издание Dennik.

По его словам, повреждения нефтепровода «Дружба», о которых говорит Зеленский, не соответствуют действительности. Премьер сослался на имеющиеся у него спутниковые снимки, подтверждающие, что «повреждения» не мешают транзиту нефти из России в Словакию. Братислава также предложила провести оценку состояния трубопровода, на что украинский лидер упорно не соглашается.

«Сначала мы попросили нашего посла поехать туда. Ему не разрешили. Затем посол Евросоюза на Украине попросила посетить это место. Ей тоже не разрешили. Мы предложили создать инспекционную группу. Зеленский сказал мне, что он ее отклоняет. Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами», — сказал Фицо.

Ранее словацкий премьер заявил, что Зеленский испытывает терпение Словакии, не возобновляя транзит нефти по трубопроводу «Дружба». «Сколько еще он будет нас изводить? Что, мне присоединиться к венграм по вопросу блокирования кредита [Украине] на 90 миллиардов евро? Ну хорошо, господин Зеленский», — сообщил политик.