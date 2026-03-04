Реклама

Силовые структуры
16:25, 4 марта 2026Силовые структуры

Россиянин запер знакомую в подвале и пытался с ней расправиться

В Башкирии осудили мужчину за заточение знакомой в подвале
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Башкирии осудили мужчину за заточение знакомой в подвале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 127 («Незаконное лишение свободы с применением насилия»), 119 («Угроза убийством») и 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия») УК РФ.

Как установил суд, мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме в селе Иглино, избил знакомую и закрыл в подполе, после чего 12 часов удерживал там.

Через несколько месяцев, встретив пострадавшую снова, злоумышленник угрожал ей расправой, а затем ударил ножом и ремнем пытался лишить возможности дышать. В ходе этого он ударил поленом незнакомого ему мужчину.

Чтобы избежать наказания, фигурант скрылся, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов через пять лет в Екатеринбурге.

Суд приговорил его к трем годам и четырем месяцам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что удерживавший школьника в автобусе водитель ответит перед судом в российском городе.

