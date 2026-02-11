Удерживающий школьника в автобусе водитель ответит перед судом в российском городе

В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя маршрутного автобуса, удерживающего 15-летнего местного жителя на конечной остановке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело возбудили по статье 127 УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вечером 9 февраля водитель, находясь на конечной остановке «Зеленый бульвар», закрыл двери автобуса, схватил подростка за куртку и не позволял покинуть салон. Фигурант заявлял, что подросток не оплатил проезд и требовал это сделать. При этом школьник утверждает, что оплата прошла с первого раза. Свои слова он подтверждает чеком.

