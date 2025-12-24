Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:50, 24 декабря 2025Силовые структуры

Банда похищала россиян и насиловала несовершеннолетних

В Москве осудили банду за похищения и изнасилования
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве осудили банду за похищения и изнасилования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по городу.

Они признаны виновными по статьям 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 126 («Похищение человека»), 127 («Незаконное лишение свободы»), 161 («Грабеж»), 162 («Разбой») и 163 («Вымогательство») УК РФ.

Как установил суд, в период с января по февраль 2024 года преступная группа из четырех человек на территории Москвы и области осуществили похищение людей для последующего вымогательства денег и другого имущества. Также в ходе этих преступлений они совершили разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних.

В ходе расследования были установлены их маршруты передвижения, хронология событий и процесс подготовки к преступлениям. Были собраны записи с камер наблюдения, показания свидетелей и пострадавших.

Суд приговорил их к срокам от 13 до 23 лет, отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин насиловал девочек и продавал им наркотики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о готовности Зеленского вывести войска из Донбасса

    Найдена аномалия курса рубля

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Беженцы стали знакомиться в приложении для свиданий ради приглашений в гости

    Путину передали список на помилование

    Фон дер Ляйен раскрыла суммарный объем помощи Украине

    «Союз» с «Аистами» подготовили к пуску

    Залужного с женщиной в милом купальнике обнаружили на Карибах

    Известный телеведущий упал с крыши здания

    Россияне разбили игрушки с центральной новогодней елки города и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok