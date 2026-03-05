Двое россиян сожгли автосервис конкурента

В Томске мужчины подожгли автосервис своих конкурентов

В Томске двух россиян задержали по делу о покушении на конкурента и его сына. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, мужчины желали уничтожить своих конкурентов, с которыми у них был конфликт. Они приехали к их автосервису, облили стены здания легковоспламеняющейся жидкостью, думая, что отец и сын внутри, и подожгли. К счастью для потерпевшей стороны, оба в момент ЧП находились вне стен здания. Подозреваемых задержали по горячим следам.

Ранее в Москве был задержан мужчина, который хотел побудить знакомого вернуть долг при помощи поджога.