Силовые структуры
15:44, 5 марта 2026Силовые структуры

Двое россиян сожгли автосервис конкурента

В Томске мужчины подожгли автосервис своих конкурентов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Томске двух россиян задержали по делу о покушении на конкурента и его сына. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, мужчины желали уничтожить своих конкурентов, с которыми у них был конфликт. Они приехали к их автосервису, облили стены здания легковоспламеняющейся жидкостью, думая, что отец и сын внутри, и подожгли. К счастью для потерпевшей стороны, оба в момент ЧП находились вне стен здания. Подозреваемых задержали по горячим следам.

Ранее в Москве был задержан мужчина, который хотел побудить знакомого вернуть долг при помощи поджога.

