Россиянин хотел побудить знакомого вернуть долг при помощи поджога

В Москве задержали 42-летнего жителя Московской области, подозреваемого в умышленном повреждении имущества. Об этом сообщает столичная полиция.
По данным следствия, в районе Бирюлево Восточное, подозреваемый поджег деревянный шкаф, который стоял в подъезде, огонь перекинулся на входную дверь соседа. Оперативники установили личность поджигателя, на допросе тот пояснил, что потерпевший его знакомый и таким образом он хотел побудить его скорее отдать долг.
Ранее сообщалось, что житель Уфы сжег машину бывшей девушки, которая рассталась с ним 23 февраля.