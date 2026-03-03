Россиянин хотел побудить знакомого вернуть долг при помощи поджога

В Москве задержали мужчину, устроившего поджог двери из-за долга

В Москве задержали 42-летнего жителя Московской области, подозреваемого в умышленном повреждении имущества. Об этом сообщает столичная полиция.

По данным следствия, в районе Бирюлево Восточное, подозреваемый поджег деревянный шкаф, который стоял в подъезде, огонь перекинулся на входную дверь соседа. Оперативники установили личность поджигателя, на допросе тот пояснил, что потерпевший его знакомый и таким образом он хотел побудить его скорее отдать долг.

