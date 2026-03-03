Реклама

Силовые структуры
15:43, 3 марта 2026Силовые структуры

Россиянин хотел побудить знакомого вернуть долг при помощи поджога

В Москве задержали мужчину, устроившего поджог двери из-за долга
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

В Москве задержали 42-летнего жителя Московской области, подозреваемого в умышленном повреждении имущества. Об этом сообщает столичная полиция.

По данным следствия, в районе Бирюлево Восточное, подозреваемый поджег деревянный шкаф, который стоял в подъезде, огонь перекинулся на входную дверь соседа. Оперативники установили личность поджигателя, на допросе тот пояснил, что потерпевший его знакомый и таким образом он хотел побудить его скорее отдать долг.

Ранее сообщалось, что житель Уфы сжег машину бывшей девушки, которая рассталась с ним 23 февраля.

