Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:00, 5 марта 2026Наука и техника

Индия запланировала купить у России пять дивизионов С-400

ANI: Индия планирует купить у России пять дивизионов систем С-400
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости

Индия планирует купить у России пять дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, которые доказали свою эффективность в ходе последнего конфликта Нью-Дели с Исламабадом, сообщает ANI.

По данным агентства, в ближайшее время Минобороны Индии займется рассмотрением предложения Военно-воздушных сил (ВВС) страны о приобретении ЗРС. ANI отмечает, что в ходе последнего конфликта Индии и Пакистана находящиеся на вооружение у последнего китайские ЗРС HQ-9 оказались малоэффективны против самолетов индийских ВВС. Данные системы, как пишет агентство, также не смогли защитить Венесуэлу и Иран от военных кампаний, проводимых США.

«Индийские ВВС также планируют закупить значительное количество ракет для дальнейшего укрепления своих возможностей противовоздушной обороны. Переговоры с российской стороной по этому вопросу уже ведутся, и в ближайшее время будет объявлен повторный тендер», — заявили источники ANI.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

В декабре журнал Military Watch Magazine написал, что Индия начала официальные переговоры с Россией о закупке систем противовоздушной обороны С-500.

В ноябре газета The Times of India со ссылкой на источники сообщила, что Минобороны Индии для ВВС страны одобрило закупку у России пяти дивизионов ЗРС С-400 и ракет к ним.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все равно они планируют ввести ограничения». Путин допустил прекращение поставок газа из РФ в Европу в ближайшее время

    Индия запланировала купить у России пять дивизионов С-400

    40-летняя учительница 22 раза изнасиловала школьника в своей машине

    Польша выступила против сил НАТО на Украине

    Три человека пострадали из-за удара ВСУ в российском регионе

    Польша создаст условия для американских военных на своей территории

    Модель прикрыла голую грудь посудой на показе

    На Западе назвали главную ошибку США в Иране

    Врач предупредила об опасности привычки ложиться спать после 23 часов

    В Иране рассказали о риске ядерной катастрофы для Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok