Мужчина устроил резню в Подмосковье

Уроженец Якутии устроил резню в Подольске и ранил двух человек

Двое человек пострадали от мужчины, который устроил резню в Подольске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Подмосковью.

Все произошло в микрорайоне Климовск. Злоумышленник напал на 38-летнего местного жителя возле магазина, а затем на 67-летнего иностранца у пешеходного перехода. Оба мужчины получили ножевые ранения и были госпитализированы, а нападавший скрылся. Его нашли по месту временного проживания.

Задержанным оказался 44-летний уроженец Якутии, который ранее имел судимость. В тот же день он заходил в продуктовый магазин и угрожал сотруднику. В его квартире нашли складной нож.

В отношении якутянина возбудили уголовное дело по статье 213 («Хулиганство с применением оружия») УК РФ. Сам он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не помнит причину нападений. Суд поместил мужчину под стражу.

