07:58, 5 марта 2026

Мужчину смертельно ранили около метро в Москве

В Москве около метро зарезали мужчину и ранили второго
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Москве около метро «Сокол» смертельно ранили мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Предварительно установлено, что накануне вечером между тремя мужчинами произошел конфликт. В результате 28-летний оппонент достал нож и ударил им двух других. Ранение для одного из потерпевших оказалось несовместимо с жизнью, второго госпитализировали.

Напавшего скрутили прохожие и передали полиции, которая увезла его на допрос. Возбуждено уголовное дело.

