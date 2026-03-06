Сменившая имидж Глюкоза появилась на публике с торчащими из-под штанов трусами

Сменившая имидж певица Глюкоза появилась на публике в откровенном образе

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, появилась на публике в откровенном образе. Фото она опубликовала в сторис на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сменившая имидж 39-летняя поп-исполнительница предстала перед камерами в черном оголяющем тело комбинезоне. На размещенном кадре видно, что артистка вышла в свет без бюстгальтера, а трусы при этом торчали из-под ее штанов.

В то же время эффектный внешний вид знаменитости был дополнен очками, выполненными в горнолыжном стиле, и прической с короткими прядями на макушке и с длинными сзади.

Ранее Глюкоза опубликовала фото в откровенном образе и подверглась критике в сети. Тогда певица снялась в колготках, юбке с высокими разрезами и сапогах на шпильках. Также на ней был прозрачный кроп-топ, под которым отсутствовал бюстгальтер.