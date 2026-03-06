Реклама

Стало известно об уничтожении женского расчета БПЛА ВСУ

Shot: Женский расчет БПЛА ВСУ уничтожен под Купянском
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Женский расчет беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен под Купянском. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«[Женщины] из группы под Купянском, которые попали под удар, были операторами БПЛА и связистками», — указано в сообщении.

Отмечается, что создание украинским командованием женских подразделений и отправка их на передовую связаны с катастрофической нехваткой личного состава в ВСУ.

Ранее общественные организации Украины заявили, что женщины боятся идти в ряды ВСУ из-за опасности сексуальных домогательств.

