Стало известно об уничтожении женского расчета БПЛА ВСУ

Shot: Женский расчет БПЛА ВСУ уничтожен под Купянском

Женский расчет беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен под Купянском. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«[Женщины] из группы под Купянском, которые попали под удар, были операторами БПЛА и связистками», — указано в сообщении.

Отмечается, что создание украинским командованием женских подразделений и отправка их на передовую связаны с катастрофической нехваткой личного состава в ВСУ.

Ранее общественные организации Украины заявили, что женщины боятся идти в ряды ВСУ из-за опасности сексуальных домогательств.