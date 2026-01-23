Реклама

Украинки отказались идти в ВСУ из-за домогательств

РИА: Украинки не хотят идти на службу в ВСУ из-за домогательств
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Andriy Andriyenko / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Украинские женщины опасаются идти в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за сексуальных домогательств. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на общественные организации республики.

«Отсутствие действенного механизма, с которым можно себя чувствовать защищенной, — один из барьеров для женщин, размышляющих о поступлении на военную службу», — передает агентство публикацию одной из организаций.

В ней указано, что подобный механизм защиты нужен не только женщинам, но и мужчинам в рядах украинской армии, поскольку никто не застрахован от сексуального насилия.

Ранее стало известно, что командир 116-й отдельной бригады теробороны ВСУ Максим Литвиненко неуважительным отношением довел до сердечного приступа военнослужащую.

