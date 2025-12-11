Реклама

Комбриг ВСУ довел до сердечного приступа военнослужащую

ТАСС: Комбриг ВСУ довел до приступа украинскую военнослужащую
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Командир 116-й отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Литвиненко неуважительным отношением довел до сердечного приступа военнослужащую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Инцидент произошел в Сумской области. По его словам, женщина-делопроизводитель службы вооружения и логистики скончалась в госпитале.

Ранее служащие в ВСУ женщины пожаловались на сексизм со стороны коллег-мужчин. Как рассказали украинки, в ходе базовой подготовки некоторые военнослужащие мужского пола смотрели на них свысока, кричали и заставляли чувствовать себя ничтожествами.

До этого сообщалось, что на Украине появилось первое подразделение операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которое полностью состоит из женщин.

