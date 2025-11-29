Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:01, 29 ноября 2025Бывший СССР

В ВСУ появились целиком женские подразделения

WP: В ВСУ появилось полностью женское подразделение из-за проблем с рекрутингом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

На Украине появилось первое подразделение операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которое полностью состоит из женщин. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По данным издания, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали формировать целиком женские подразделения на фоне проблем с рекрутингом солдат. Уточняется, что к началу 2025 года в ряды ВСУ вступило более 70 тысяч женщин. Это на 20 процентов больше, чем в 2022 году. В настоящее время около 5,5 тысяч женщин служат в боевых частях. Как пишет WP, некоторые женщины воевали на передовой, однако им было отказано в тех же льготах, что и мужчинам.

Ранее сообщалось, что командование 71-й егерской бригады ВСУ на сумском направлении начало отправлять женщин в штурмовые отряды. Уточнялось, что с помощью женщин в рядах ВСУ командование пытается доукомплектовать бригаду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это Virat. Нужна помощь! Атака дронов!» У берегов Турции два танкера загорелись с интервалом в один час

    Перечислены признаки рассылки сообщений со взломанного аккаунта

    Хегсет прокомментировал сообщения о его приказе «убивать всех»

    Названа средняя пенсия по потере кормильца в России

    В Киеве начались экстренные отключения света

    В ВСУ появились целиком женские подразделения

    Еще в одном российском городе прогремели взрывы

    Орбан оценил переговоры с Путиным в Москве

    В США высказались о возможном поражении России

    Бывший советник Трампа призвал арестовать Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости