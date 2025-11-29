В ВСУ появились целиком женские подразделения

WP: В ВСУ появилось полностью женское подразделение из-за проблем с рекрутингом

На Украине появилось первое подразделение операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которое полностью состоит из женщин. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По данным издания, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали формировать целиком женские подразделения на фоне проблем с рекрутингом солдат. Уточняется, что к началу 2025 года в ряды ВСУ вступило более 70 тысяч женщин. Это на 20 процентов больше, чем в 2022 году. В настоящее время около 5,5 тысяч женщин служат в боевых частях. Как пишет WP, некоторые женщины воевали на передовой, однако им было отказано в тех же льготах, что и мужчинам.

Ранее сообщалось, что командование 71-й егерской бригады ВСУ на сумском направлении начало отправлять женщин в штурмовые отряды. Уточнялось, что с помощью женщин в рядах ВСУ командование пытается доукомплектовать бригаду.