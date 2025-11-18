РИА Новости: Женщин из 71-й бригады ВСУ отправили в штурмовые отряды

Командование 71-й егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении начало отправлять женщин в штурмовые отряды. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах уточнил, что среди штурмовиков-женщин уже есть первые потери. С помощью женщин в рядах ВСУ командование пытается доукомплектовать бригаду.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ почти полностью потеряло личный состав 71-й егерской бригады и 225-го штурмового полка. Причиной этого стали «мясные штурмы» в Сумской области.

До этого стало известно, что командование ВСУ отправило в Купянск подкрепление из семи женщин. Они служили в украинской армии операторами беспилотников.