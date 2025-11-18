Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:29, 18 ноября 2025Бывший СССР

Женщин в рядах ВСУ захотели сделать штурмовиками

РИА Новости: Женщин из 71-й бригады ВСУ отправили в штурмовые отряды
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командование 71-й егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении начало отправлять женщин в штурмовые отряды. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах уточнил, что среди штурмовиков-женщин уже есть первые потери. С помощью женщин в рядах ВСУ командование пытается доукомплектовать бригаду.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ почти полностью потеряло личный состав 71-й егерской бригады и 225-го штурмового полка. Причиной этого стали «мясные штурмы» в Сумской области.

До этого стало известно, что командование ВСУ отправило в Купянск подкрепление из семи женщин. Они служили в украинской армии операторами беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы потери ВСУ с начала СВО

    Названы последствия длительного воздержания от секса

    Индия продолжила покупать российскую нефть вопреки угрозам Трампа

    Марочко рассказал о попытках ВСУ деблокировать Купянск

    Трамп рассчитывает на скорое завершение конфликта на Украине

    Военным ВСУ приказали стрелять в гражданских

    В Китае оценили «безжалостный удар» Путина в ответ на провокацию Японии

    Президент Финляндии оценил вероятность конфискации российских активов в ЕС

    Священник рассказал о маскировке бойца ВСУ в Судже

    Москвичам пообещали рекордное тепло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости