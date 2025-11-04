Бывший СССР
ВСУ лишились элитного подразделения из-за «мясных» штурмов

РИА Новости: В ВСУ набирают недоученных офицеров из-за гибели опытных военных
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате «мясных» штурмов лишились элитного подразделения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Как пояснил собеседник агентства, подготовленные бойцы погибли в ходе таких штурмов, а также при проведении украинскими полководцами различных «пиар-акций». «Теперь в спецназ набирают недоученных молодых офицеров, которых ставят на командные должности», — добавил представитель силовых структур.

Он подчеркнул, что ранее спецподразделение государственной погранслужбы Украины «Дозор» 10-го погранотряда считалось одним из самых элитных на Украине. Бойцов этого подразделения обучали за рубежом, а его командиры ходили на прием к госсекретарю США.

Ранее стало известно, что командование ВСУ почти полностью потеряло личный состав 71-й егерской бригады и 225-го штурмового полка в ходе «мясных» штурмов в Сумской области.

