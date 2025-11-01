Бывший СССР
Раскрыты потери ВСУ в Сумской области

РИА Новости: ВСУ почти потеряли 71-ю бригаду и 225-й полк в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти полностью потеряло личный состав 71-й егерской бригады и 225-го штурмового полка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Информатор сообщил, что ВСУ почти полностью потеряли 71-ю бригаду и 225-й полк в Сумской области. Это произошло в «мясных штурмах».

Известно, что штурмовые группы доукомплектовывают за счет личного состава 68-го отдельного стрелкового батальона.

Ранее сообщалось, что в Сумской области провалились две вылазки украинских военных. Попытки атак были остановлены комплексным огневым поражением.

