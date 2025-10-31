Бывший СССР
Две вылазки военных ВСУ провалились в Сумской области

Россия комплексным огневым поражением сорвала две вылазки ВСУ в Сумской области
Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Две попытки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) выдвинуться в районе поселков Варачино и Степовое в Сумской области были остановлены комплексным огневым поражением. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Российские войска также провели массированную атаку беспилотниками по Сумам. Под удар попала инфраструктура. Взрывы были слышны и в Запорожье, Днепропетровске и Ивано-Франковщине.

Ранее стало известно, что бойцы массово бегут из ВСУ. Сентябрь текущего года стал вторым по количеству случаев самовольного оставления части (СОЧ) и дезертирства с начала боевых действий.

