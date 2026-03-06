Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана

Трамп заявил, что соглашение возможно только при капитуляции Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном возможно только при полной капитуляции Ирана. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Никакой сделки с Ираном не будет, кроме безоговорочной капитуляции. После этого мы вместе с нашими союзниками будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с края разрушения и сделать его экономически сильнее, чем когда-либо», — отметил американский лидер.

Кроме того, в публикации Трамп использовал модифицированную версию своего политического слогана MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой»), написав MIGA (Make Iran Great Again, «Сделаем Иран снова великими»).

2 марта президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с ближневосточными лидерами и обсудил конфликт США и Израиля с Ираном. В частности, российский лидер поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом, президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани.