Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:02, 6 марта 2026Мир

Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана

Трамп заявил, что соглашение возможно только при капитуляции Ирана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном возможно только при полной капитуляции Ирана. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Никакой сделки с Ираном не будет, кроме безоговорочной капитуляции. После этого мы вместе с нашими союзниками будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с края разрушения и сделать его экономически сильнее, чем когда-либо», — отметил американский лидер.

Кроме того, в публикации Трамп использовал модифицированную версию своего политического слогана MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой»), написав MIGA (Make Iran Great Again, «Сделаем Иран снова великими»).

2 марта президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с ближневосточными лидерами и обсудил конфликт США и Израиля с Ираном. В частности, российский лидер поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом, президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У Дурова не так много времени». Основателю Telegram указали на четкий сигнал после обсуждения у Путина «вражеского вида связи»

    Стоимость нефти взлетела выше психологической отметки

    Расправу над предпринимателем из-за минеральной воды раскрыли 25 лет спустя

    Цветы в России подешевели накануне 8 Марта

    Москвичам пообещали холода до апреля

    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана

    Решение Зеленского помочь в конфликте на Ближнем Востоке вызвало смех на Западе

    Названы цены и комплектации обновленного кроссовера Omoda в России

    Безруков прокомментировал назначение худруком МХАТ имени Горького

    Горнолыжница Вонн возобновила тренировки после страшной травмы на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok