00:39, 7 марта 2026

Иран обвинил США в ударах по школам и больницам

Постпред Ирана в ООН Иравани: США и Израиль бьют по школам и больницам
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Heather Khalifa / Reuters

США и Израиль, проводя свои операции против Ирана, намеренно атакуют школы, больницы и другую гражданскую инфраструктуру. С таким обвинением выступил постпред Исламской Республики в ООН Амир Саид Иравани, его цитирует РИА Новости.

«Аэропорты, школы, больницы ... и другая гражданская инфраструктура были преднамеренно подвергнуты нападениям и разрушению», — сказал дипломат. Он добавил, что также были атакованы спортивные объекты, мечети и штаб-квартиры дипломатической полиции.

Ранее Иравани также сообщил, что жертвами ударов Тель-Авива и Вашингтона уже стали более 1300 мирных жителей, в том числе более 180 детей.

