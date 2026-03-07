Иран назвал число погибших в ходе атак США и Израиля мирных жителей

Постпред Ирана: Более 1,3 тыс. мирных жителей погибли в ходе атак США и Израиля

Постпред Ирана при ООН Амир-Саид Иравани заявил, что как минимум 1332 человека погибли в Иране в результате ударов США и Израиля. Его слова приводит ТАСС.

При этом, по его словам, среди погибших — более 180 детей.

Иравани также подчеркнул, что Тегеран не хочет войны и эскалации, но никогда не сдастся. При этом он назвал заявления президента США Дональда Трампа о выборе нового верховного лидера Ирана нарушением принципа невмешательства в дела других государств.

Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. В ходе беседы российский лидер выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи, членов его семьи и представителей военно-политического руководства страны.