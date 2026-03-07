Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:31, 7 марта 2026Экономика

Москвичам пообещали тепло

Синоптик Шувалов: Прохлада ожидается в Москве в начале недели
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Начало следующей недели в столичном регионе ознаменуется прохладой, но она наступит ненадолго. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В течение недели атмосферное давление в регионе будет высоким. В среднем оно будет превышать норму на 10 миллиметров ртутного столба. В понедельник, 9 марта, будет довольно прохладно. Температура воздуха в регионе в дневные часы на западе области ожидается на уровне плюс 3-5 градусов Цельсия, на востоке — минус 3-5 градусов.

Во вторник, 10 марта, начнет теплеть. Ожидается переменная облачность, температура ночью будет слабоотрицательной: от 0 до минус 3 градусов. Днем ожидается около плюс 5 градусов. Такая погода продержится со вторника и до пятницы, 13 марта.

Небольшие осадки возможны только в понедельник, 9 марта.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что во вторник, 10 марта, ожидается первая проба так называемой метеорологической весны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия вышла из соглашения с ООН

    Певицу в Турции заподозрили в оскорблении Эрдогана

    Гуменник рассказал о переживаниях перед финалом Гран-при России

    Российская армия уничтожила воевавшего за ВСУ наемника-трансвестита

    Европеец описал впечатления от дворца в России фразой «рот открылся и не закрывался»

    Врач посоветовала некоторым людям с осторожностью есть помидоры

    Москвичам пообещали тепло

    Известный шоумен остался без волос и с волдырями после посещения салона в центре Москвы

    Сийярто сыронизировал над бескультурностью Зеленского

    Туроператор перестал выходить на связь с застрявшими на Мальдивах россиянами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok