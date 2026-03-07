Реклама

Экономика
07:55, 7 марта 2026Экономика

Назван новый срок оплаты ЖКУ за февраль

Общественный деятель Бондарь: Россияне могут оплатить ЖКУ за февраль до 15 марта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Россияне могут оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) до 15-го числа. Об этом сообщил РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, если в документе указана дата «10 марта», то граждане могут обратить внимание управляющей компании на неправильную дату. Причиной ошибки может быть в человеческом факторе. Собеседник агентства также отметил, что по закону пени начинают начисляться только в случае просрочки платежа.

С 1 марта 2026 года в России изменился порядок оплаты ЖКУ. Как отметил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, изменения особенно важны для пенсионеров, поскольку большинство из них получает пенсии в период с 10 по 15 число. Новые сроки позволят пожилым гражданам без спешки проверить квитанции и внести плату.

