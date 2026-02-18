В России начнут платить за ЖКУ по-новому

Депутат Колунов: С 1 марта порядок оплаты ЖКУ в России изменится

С 1 марта 2026 года в России изменится порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с RT.

Согласно новым правилам, жильцы будут получать платежки не позднее 5 числа каждого месяца вне зависимости от региона. Кроме того, крайний срок оплаты услуг сдвинется на пять дней — до 15 числа включительно.

«Изменения особенно важны для пенсионеров, так как большинство из них получает пенсии в период с 10 по 15 число», — подчеркнул Колунов. По его словам, прежде за коммунальные услуги приходилось платить до начисления пенсии. Нововведения позволят пожилым людям без спешки проверить квитанции и внести плату.

Ранее сообщалось, что в России решили упростить порядок перерасчета за некачественные услуги ЖКХ.

