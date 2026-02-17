Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля

Экономика
11:58, 17 февраля 2026Экономика

Получить перерасчет за некачественные услуги ЖКХ станет проще

В кабмине решили упростить порядок перерасчета за некачественные услуги ЖКХ
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В России решили упростить порядок перерасчета платы за услуги ЖКХ для граждан, если те предоставляются некачественно или со значительными перебоями. Об этом со ссылкой на соответствующие материалы правительства сообщает РИА Новости.

В соответствии с планами кабмина, упрощение порядка такого перерасчета планируют проработать к сентябрю. Речь идет о снижении платы за коммунальные ресурсы ненадлежащего качества, а также в ситуациях, когда перерывы в оказании ЖКУ длятся дольше допустимого времени. Упростить процедуру власти собираются в том числе за счет применения беззаявительного порядка перерасчета. Для этого могут применяться показания умных счетчиков, которые позволяют измерять нарушение данных параметров.

Проработкой соответствующего вопроса займутся Минэнерго, Минстрой, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба. Доклад в кабмин должны представить в сентябре текущего года, а правительственный документ при необходимости подготовят к февралю 2028-го. Предполагается, что нововведение позволит повысить уровень лояльности потребителей.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева напомнила россиянам порядок получения перерасчета за «коммуналку».

