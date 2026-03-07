Реклама

12:03, 7 марта 2026Силовые структуры

Россиянина оштрафовали за опубликованную 12 лет назад картинку в соцсети

РИА Новости: Суд оштрафовал жителя Камчатки за картинку с пентаграммой в соцсети
Мария Винар

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд в Камчатском крае оштрафовал россиянина за картинку с запрещенной символикой, которую он опубликовал в соцсети 12 лет назад. Об этом пишет РИА Новости.

По судебным документам, житель Камчатки разместил в 2013, 2017 и 2020 годах на своей странице во «ВКонтакте» три изображения. На самой ранней из публикаций был запечатлен мужчина, который стоял у доски и рисовал пентаграмму в окружности. В связи с этим в отношении автора поста составили протокол о пропаганде или публичном демонстрировании атрибутики и символики экстремистской организации — по статье КоАП РФ.

В суде защитник россиянина заявил, что сроки давности привлечения его к административной ответственности истекли. При этом сам мужчина пояснил, что с 2019 года не вел страницу в соцсети и старые публикации давно не просматривал.

Однако суд не признал объяснения виновного и отметил, что он не предпринял никаких действий по прекращению противоправного поведения. Россиянина оштрафовали на одну тысячу рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге Невский районный суд оштрафовал индивидуального предпринимателя за продажу трусов с запрещенной символикой.

