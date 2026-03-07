Россиянки рассказали о недовольстве зарплатой

«Сумма элементов»: Почти половину россиянок совершенно не устраивает их зарплата

Почти половину опрошенных россиянок совершенно не устраивает размер получаемых ими зарплат. Об этом стало известно по результатам опроса 1200 женщин в возрасте от 18 до 55 лет, который группа компаний «Сумма элементов» провела на платформе «Яндекс Взгляд». С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Как выяснили его авторы, только 16 процентов опрошенных устраивает уровень их дохода, еще 14 процентов оценили свою зарплату как удовлетворительную, в то время как недовольных ее размером оказалось гораздо больше, а 48 процентов он категорически не устраивает.

Говоря о сравнении своего дохода с заработками мужчин на аналогичных позициях, 23 процента участниц опроса заявили, что их доходы равны, почти столько же (22 процента) полагают, что коллеги противоположного пола зарабатывают больше, а еще 37 процентов заявили, что обсуждать зарплаты в их коллективе не принято.

Примерно такое же количество респонденток (34 процента) сочли, что препятствий для равенства заработков мужчин и женщин сейчас нет, 20 процентов связали наличие такого барьера с укоренением «стереотипа о мужчине-кормильце», а еще по 18 процентов высказали мнение, что женщины сами выбирают менее оплачиваемые сферы и на их доходах сказываются перерывы в карьере, связанные с уходом в декрет.

Ранее специалист по трудовому праву напомнила россиянам, что работодатели не имеют права запрещать сотрудникам разглашать зарплату, а за увольнение на этом основании компанию и того, кто его осуществил, могут оштрафовать.